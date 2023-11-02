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محلل سياسي: الموقف الأوروبي بشأن غزة لن يتغير بشكل جذري طالما استمر الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “وليد عباس”، أن الموقف الأوروبي بشأن غزة لن يتغير كثيرا طالما استمر الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة وشجعت إسرائيل على ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة خلف مأساة إنسانية صعبة بين سكان القطاع، ودمارا واسعا في الممتلكات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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