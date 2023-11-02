أنجلينا جولي: غزة من "سجن مفتوح" إلى "مقبرة جماعية"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إن قطاع غزة يتحول بسرعة إلى "مقبرة جماعية" بعد أن كان "سجنا مفتوحا على مدى نحو عقدين من الزمن"، متهمة زعماء العالم بـ"التواطؤ في الجرائم" المرتكبة بحق المدنيين في غزة.



وفي معرض تعليقها على قصف مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، أشارت جولي في منشور على حسابها في منصة "إنستغرام" الأربعاء، إلى "القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه".



والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا"، قبل أن يعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، فجر الخميس، ارتفاع العدد إلى 1000.



وأضافت جولي: "ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ نحو عقدين من الزمن، والآن تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية. 40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تقتل".



وأردفت أن "الملايين من المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، يتعرضون للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم"، مشيرة إلى حرمانهم من الغذاء والأدوية والمساعدات "وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".



وشددت على أن "زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم" من خلال "رفض المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار" على طرفي الصراع.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على الأحياء السكنية في قطاع غزة أحدثت دمارا هائلا، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، كما تسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

