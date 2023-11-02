شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور ينظم مؤتمرا صحفيا اليوم حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، الخميس، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

يشارك فى المؤتمر، السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، وخالد البلشى نقيب الصحفيين، ونقيب محامين السودان، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.

وعلى جانب آخر، تفتتح فعاليات دورة فلسطين لكرة القدم، والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، كما يخصص مقر للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة.