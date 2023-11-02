نقولا: الحل الوحيد والموجع لإسرائيل ومن يدعمها هو سحب السفراء العرب من إسرائيل

رأى النائب السابق نبيل نقولا في بيان، أن "مجازر في غزة يقابلها تصاريح واستنكارات عربية لا تغني ولا توقف آلة القتل الإسرائيلية"، لافتا الى ان "الحل الوحيد والموجع لإسرائيل ومن يدعمها هو كالآتي: سحب السفراء العرب من إسرائيل للدول العربية المطبعة مع اسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين من هذه الدول، وقف ضخ النفط الى الدول الداعمة لإسرائيل مقابل وقف النار والسماح بإدخال المحروقات إلى غزة، إجتماع عاجل لمجلس الأمن والعودة إلى مشروع الدولتين".

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