"الجزيرة": قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا والعديسة

افادت قناة "الجزيرة"، عن "قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان". وأفادت القناة، بأنّ مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخين محيط بلدة العديسة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

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