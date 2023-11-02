عباس إبراهيم: آن لنا أن نقتنع فنتشاور أو نتحاور وننتخب وننتج مؤسساتنا

ذكر المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنّ "فلسطين ستبقى البوصلة، ومنها الدروب وإليها. ومنها الدروس تُستقي لنتعلم وهذا هو الأهم. من دم اطفالها وأنين جرحاها نتعلم كيف تصان الاوطان وكلفة الحفاظ عليها".

وفي تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر أنّه "آن لنا ان نقرأ فنتعلم. كيف لا نكون بدلاً عن ضائع. لحلول مقبلة، آن لنا ان نقتنع فنتشاور او نتحاور وننتخب وننتج مؤسساتنا التي بها نصون الوطن. وكل ذلك كي لا يكون لنا وطناً يملأ بأرضه وشعبه شواغر الغير واطماعهم على مذبح الحلول الآتية".