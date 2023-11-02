رحمه: قضية فلسطين هي قضية المسلمين والمسيحيين والعرب

علّق النائب السابق إميل رحمه على بعض التعليقات الصادرة عن شخصيات سياسية وإعلامية عربية التي تشير إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين، حيث أشار إلى أنّه "لا إعتراض على هذا القول باعتبار أن العرب هم مسلمون ومسيحيون، وبالتالي فإنّ للقضية وجهًا إنسانيًا وقوميًا يتجاوز الحصرية الدينية".

وذكر أنّ "القول أنها قضية المسلمين، فيه قدر كبير من الصحة تؤكّده حقائق التاريخ، لأنّ المسجد الأقصى ثالث القبلتين يقع في القدس بقلب فلسطين. وأنا احب أن اذكّر دائمًا أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين والمسيحيين العرب، وكنيسة القيامة مهد يسوع المسيح التي يشعّ منها نور الحياة. كما هي قضية المسلمين غير العرب. وذلك من دون أن ننسى ما يشهده العالم، ولاسيما دول أميركا اللاتينية المسيحية من مسيرات وتظاهرات تدين الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق ابناء غزه والضفة الغربية".

ولفت رحمه إلى أنّه تم الاتفاق "في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية على انها "قضية العرب والمسيحيين والمسلمين" وسُطّرت في كل البيانات الختامية للاتحاد البرلماني العربي".