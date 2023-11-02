اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "ربيع أحمد العوض وأمجد عبدالله المحمد، مزارعان لبنانيان يعملان في رعاية المواشي، فُقدا أمس قبالة نهر الوزاني، ليرتقيا إلى رتبة "مواطن شهيد" بعد أن قتلهما العدو، وهما أعزلان بنيرانه الحاقدة وبكل دمٍ بارد ، فقط لأنهما تحديا جبروته وأكملا رعي ماشيتهما من أجل لقمة عيشهما الكريم".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة: المزارعان اللبنانيان العوض والمحمد قتلهما العدو لأنهما تحديا جبروته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.