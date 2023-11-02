التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، في السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة إلى قطر.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي عرض مع سفير قطر الأوضاع الراهنة ونتائج زيارته إلى الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.