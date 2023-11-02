الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط 132 شخصًا منذ 7 تشرين الاول في الضفة برصاص القوات الإسرائيلية

اعلنت الصحة الفلسطينية ان "ضحايا العدوان الإسرائيلي على رام الله والبيرة وقلقيلية شهيدان و6 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة"، اثر اقتحام للقوات الاسرائيلية.

كما اشارت الى "ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام إلى 340 بينهم 132 شهيدا منذ ٧ تشرين الاول"، وذلك برصاص القوات الإسرائيلية.