اعلنت الصحة الفلسطينية ان "ضحايا العدوان الإسرائيلي على رام الله والبيرة وقلقيلية شهيدان و6 مصابين بينهم 4 في حالة خطرة"، اثر اقتحام للقوات الاسرائيلية.
كما اشارت الى "ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام إلى 340 بينهم 132 شهيدا منذ ٧ تشرين الاول"، وذلك برصاص القوات الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية أعلنت سقوط 132 شخصًا منذ 7 تشرين الاول في الضفة برصاص القوات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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