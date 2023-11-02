حاولت أعمل على قد ما أقدر.. باسم يوسف : كان هدفي أبين كذبهم و أضرب مصداقيتهم قدام الجمهور الغربي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي المصري ، باسم يوسف عن أهدافه خلال حلقة أمس مع المذيع الأمريكي الشهير بيرس مورجان عن تجهيزاته وأهدافه للحلقة .

حيث ذكرها باسم في عدة نقاط جاءت كالتالي : -

باسم يوسف : انا دخلت الحوار ده و في مخي الاهداف التالية :

1. اني بتكلم مع المشاهد الغربي . هذا المشاهد شايف صورة تانية غيرنا. اللي بيتعرضله غيرنا . قناعاته مالهاش علاقة بالحقيقة اللي عايشينها. فكان لازم اكلمه بلغته و اجيبه ناحيتنا.

2. اني اثير فضول المشاهد الغربي اني اقول اسماء مصادر هو يدور عليها بعد كده بنفسه و يشوف الحقيقة

3. اني افصل بين الصهيونية و السامية واكشف الناس اللي بتتهمنا بمعاداة السامية و هما اصلا اكثر كارهين ليهم بمافيهم نتنياهو

4. اني احكي تاريخ الصراع من الاول خالص و اوريهم ان دي مشكلة اوربية هما رموها علينا

5. اني اكشف دولة الفصل العنصري ضد مواطنيها ايا كان اصلهم و اكشف ان موضوع "الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة" انها كذبة كبيرة

6. اني ابين كذبهم و اضرب مصداقيتهم قدام الجمهور الغربي

7. النبرة بتاعة الحوار لازم تبقى هادية و الواحد مش لازم ينجر للاستفزازات. فيه حاجات كتيرة كان واضح اني مفوتها بمزاجي عشان مافيش وقت اني احرق بنزين في نقاشات بيزنطية مالهاش لازمة . انا كنت باتجنب الوقوع في فخ الخلاف الفاضي لان ده تكنيك هدفه انه يخرجك عن شعورك و تنسى النقط بتاعتك. كنت باسمه كلام انا مش موافق عليه عشان استثمر الوقت ده في النقط اللي فوق. الحوار ده مش بتاع قصف جبهات و زعيق و نرفزة لان في الاخر مش عايز ابقى "رجل عربي غاضب" لان دي الصورة المتداولة . انا مش داخل عشان "اهزمه" انا داخل اكلم الناس اللي بتتفرج و اللي يمكن ماكانوش سمعوا اي حاجة عننا. اكبر غلطة انك تخللي الايجو بتاعك يقف في السكة عشان في الاخر المهم الكلام عن القضية مش انك تاخد نقط حوارية مالهاش لازمة.

تاني ، ده انترفيو للخارج عشان يفضل كمرجع مستقبلي نكلم بيه العالم اللي بره . انا حاولت اعمل على قد ما اقدر . و الحقيقة المؤسفة ان لما الناس تبقى مستنية كوميديان يتكلم عن قضية بالاهمية دي فده شئ حزين جدا . انا اقل واحد مؤهل اني اعمل كده بس ده موقف و انحطيت فيه و اتمنى تبقى دي بداية لاسلوب تاني للحوار مع الخارج .