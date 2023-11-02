شكرا لقرائتكم خبر عن حاخامة يهودية تقاطع كلمة لبايدن مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منيابوليس - رويترز

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إلى هدنة في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بعد أن قاطعته إحدى المطالبين بوقف إطلاق النار خلال حملة لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.

وكان بايدن يتحدث إلى نحو 200 شخص عندما صرخت المرأة لتقول: «باعتباري حاخامة، أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن».

وقال بايدن: «أعتقد بأننا بحاجة إلى هدنة، الهدنة تعني إتاحة الوقت لإطلاق سراح السجناء».

وأوضح البيت الأبيض في وقت لاحق أن بايدن كان يشير إلى الرهائن، وليس السجناء، الذين احتجزتهم حماس بعد هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وقصفت غزة بشكل مكثف وتوغلت برياً داخل القطاع المحاصر.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه يؤيد هدنة إنسانية للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة وتحرير المحتجزين.

ودعم بايدن إسرائيل بقوة وزارها الشهر الماضي، لكنه غير رد فعله في الأسابيع القليلة الماضية مع تدهور الوضع الإنساني في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وفي جلسة للكونجرس الثلاثاء، قاطع محتجون اثنين من كبار مستشاري بايدن مراراً لإدانة المسؤولين الأمريكيين بسبب دعمهم لما وصفوه «بالإبادة الجماعية» للفلسطينيين في غزة.

واصطحب الأمن المرأة التي قاطعت بايدن الأربعاء، إلى الخارج بينما كانت تصرخ قائلة: «وقف إطلاق النار الآن»، وقالت للصحفيين إن اسمها الحاخامة جيسيكا روزنبرج. ومضى بايدن يقول إنه يتفهم المشاعر المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتابع: «الأمر معقد جداً بالنسبة للإسرائيليين، ومعقد جداً أيضاً بالنسبة للعالم الإسلامي، أيدت حل الدولتين، أيدته من البداية».

وأضاف: «حقيقة الأمر أن حماس منظمة إرهابية، منظمة إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة».

وتقول وزارة الصحة في غزة إن 8796 فلسطينياً على الأقل في القطاع الساحلي الضيق، من بينهم 3648 طفلاً، قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت حكومة القطاع إن 195 فلسطينياً على الأقل قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الأربعاء.