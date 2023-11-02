انت الان تتابع خبر العراق خارج القائمة.. إليك أفضل الدول العربية للعمل عن بعد في 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الإمارات جاءت ثانية عربياً وفي المركز 45 عالمياً، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث عربياً والـ48 عالميا، كما شهدت القائمة عدم تواجد العراق فيها.
مؤشر العمل عن بعد يقيّم إمكانيات 108 دول عبر 4 معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية.
مؤشر العمل عن بعد يقيّم إمكانيات 108 دول عبر 4 معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية.
ادناه القائمة: