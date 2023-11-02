العراق خارج القائمة.. إليك أفضل الدول العربية للعمل عن بعد في 2023

مؤشر العمل عن بعد يقيّم إمكانيات 108 دول عبر 4 معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية. ادناه القائمة:

بغداد - ياسين صفوان - الإمارات جاءت ثانية عربياً وفي المركز 45 عالمياً، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث عربياً والـ48 عالميا،

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محمد يوسف

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