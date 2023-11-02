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العراق خارج القائمة.. إليك أفضل الدول العربية للعمل عن بعد في 2023

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بغداد - ياسين صفوان - الإمارات جاءت ثانية عربياً وفي المركز 45 عالمياً، فيما جاءت المغرب في المركز الثالث عربياً والـ48 عالميا، كما شهدت القائمة عدم تواجد العراق فيها.

مؤشر العمل عن بعد يقيّم إمكانيات 108 دول عبر 4 معايير، وهي الأمن السيبراني والاقتصاد والبنية التحتية والسلامة الاجتماعية.

ادناه القائمة:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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