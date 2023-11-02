وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح".
وأشار خيرت إلى أن عدد المواطنين الأجانب المقرر إجلاؤهم "حوالي 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة عبر معبر رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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