الأردن ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتبرعان بمبلغ 50 مليون ريال لأهالي غزة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد... الرياض : الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1445 هـ 18 ربيع الثاني 1445 هـ مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة عبر معبر رفح تستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان... جدة: الوكالات جدة: الوكالات 18 ربيع الثاني 1445 هـ 18 ربيع الثاني 1445 هـ القيادة توجه بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة أهالي غزة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 18 ربيع الثاني 1445 هـ 18 ربيع الثاني 1445 هـ كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تزويد كوريا الشمالية المزعوم روسيا بالذخائر، حيث تعتقد وكالة التجسس العليا في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ احتجاجات في جامعات أمريكا وأوروبا ضد العدوان الصهيوني ذكرت الحكومة التي تديرها حركة حماس أن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت مباني سكنية في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غزة لليوم الثاني... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ شباب اليهود الأمريكيين أقل عاطفة لإسرائيل يختلف شعور الارتباط بإسرائيل بين اليهود الأمريكيين، ففي حين أن الشعور بالارتباط بإسرائيل أمر شائع بين الأمريكيين اليهود، إلا أن... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره الأمريكي لويد أوستن.وقال وزير الدفاع عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "التقيت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ربيع الثاني 1445 هـ 17 ربيع الثاني 1445 هـ

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