الأردن ترسل طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتبرعان بمبلغ 50 مليون ريال لأهالي غزة
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد...
مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة عبر معبر رفح
تستعد مصر لاستقبال 7000 أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان...
القيادة توجه بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة أهالي غزة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل...
كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا
أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تزويد كوريا الشمالية المزعوم روسيا بالذخائر، حيث تعتقد وكالة التجسس العليا في...
احتجاجات في جامعات أمريكا وأوروبا ضد العدوان الصهيوني
ذكرت الحكومة التي تديرها حركة حماس أن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت مباني سكنية في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غزة لليوم الثاني...
شباب اليهود الأمريكيين أقل عاطفة لإسرائيل
يختلف شعور الارتباط بإسرائيل بين اليهود الأمريكيين، ففي حين أن الشعور بالارتباط بإسرائيل أمر شائع بين الأمريكيين اليهود، إلا أن...
وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين
التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره الأمريكي لويد أوستن.وقال وزير الدفاع عبر حسابه في منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "التقيت...
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