شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر سخرت كل أدواتها الطبية لإنقاذ الجرحى الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمروهندي، عضو مجلس النواب، إن مصر سخرت كافة أدواتها الطبية لمساعدة الجرحى المصابين من مجزرة جباليا، المجزرة الدامية التي شهدتها غزة ، وأسفرت عن استشهاد المئات من الأبرياء منهم النساء والأطفال، حيث عبرت سيارات الإسعاف المصرية حدود رفح، لنقل المصابين إلى مصر لتلقى العلاج المناسب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، في مدة زمنية وتحرك سريع من قبل القيادة السياسية.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر خصصت فرقا طبية أمام المعبر لفحص الحالات القادمة من غزة فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها، لإنقاذ المصابين وإسعافهم في أسرع وقت، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تدفق شاحنات الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والدوائية، في ظل خروج الكثير من المستشفيات داخل غزة من الخدمة جراء القصف المستمر الذى استهدف الأطقم الطبية في الفترة الأخيرة، وإعلان المستشفيات عن نفاذ الوقود الذى يتسبب في كارثة إنسانية للقطاع بأكمله ولأكثر من 2 مليون نسمة.

وأكد أن مصر تكشف دائما أنها المنقذ والداعم الأول للقضية الفلسطينية، سواء من خلال التحركات الدبلوماسية أو الإنسانية التي تؤيد الشعب الفلسطيني وحقه في إقرار مصيره.