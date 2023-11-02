شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة لـ ”الخليج 365”: نمارس حملتنا الانتخابية دون تضييق من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسى أن قرار خوضه للانتخابات الرئاسية جاء بناء على إجماع وفدى حيث حدث تصويت بالهيئة العليا للوفد، كما أنه من أنصار خوض الوفد للانتخابات الرئاسية وسبق أن أعلن موقفه في انتخابات 2018 حيث صوت بالموافقة رغم ان الدكتور السيد البدوى انسحب من الانتخابات.

وقال عبد السند يمامة في ندوة نظمتها «الخليج 365»، إن حزب الوفد لديه موقف قوى مما يحدث في فلسطين مشيرا إلى أن ما يحدث الآن في فلسطين إبادة جماعية، والكيان الصهيوني يقوم بإبادة شعبا بالكامل وكان على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفا أكثر حسما في التعامل مع الاعتداءات المتكررة من الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأضاف عبد السند يمامة أن حزب الوفد مر بمجموعة من المراحل في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أولا حزب الوفد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005 دفع بالدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب آنذاك، وقد انشق في هذه المرحلة أيمن نور وأسس حزب الغد، ثم فيما بعد انتخابات 2013 حزب الوفد أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي هذه المرحلة دعا الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب آنذاك لنحدد موقفنا من الانتخابات الرئاسية، وكان للأسف يوجد نوع من أنواع الإرهاب الفكرى خارج غرفة الهيئة العليا لحزب الوفد من خوض الانتخابات الرئاسية ورفع شعار لا للانتخابات، والمستشار بهاء أبو شقه كان مع فكرة خوض الانتخابات والذي كان يدعم ذلك الوحيد هو عبد السند يمامة بالإضافة للدكتور محمد ناصر عليه رحمة الله وكنا نرى أن يخوض الانتخابات الرئاسية من أجل حزب الوفد، أما في المرحلة الحالية وجدنا أن المناخ مناسب وبصراحة الرئيس السيسى لم يضع عراقيل، لكن يوجد مجموعة داخل حزب الوفد ترفض خوض الانتخابات الرئاسية وهذه المجموعة ترفض من 18 سنة وهي هي ذات المجموعة، وللعلم المجموعة الوفدية التي تعارض خوض حزب الوفد الانتخابات الرئاسية هذا نفس المجموعة منذ أيام نعمان جمعة.

وتابع :"اجتمعت مع الهيئة العليا لطرح الفكرة وكنت أري أن نخوض الانتخابات فوجئت بموفقة الجميع أن يخوض حزب الوفد والدفع برئيس الحزب وتم جمع توقيعات علي أن يخوض حزب الوفد الانتخابات بعبد السند يمامة وقد وقع 53 عضوا من أصل 60 في الهيئة العليا، ثم دعيت نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ ووجدت إجماع علي الدفع بي في انتخابات الرئاسة، ودعم هذه القرار المراة والشباب داخل حزب الوفد وجميع اللجان علي مستوى اللجان باسثتناء شخص وحيد وهو فؤاد بدراوي معتمد على نص في مادة للائحة الحزب وأنا شخصا ردت عليا، وهذا النص متعلق بعدم ترشح رئيس حزب خوض الانتخابا"..