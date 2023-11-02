إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل مستوطن بعد عملية إطلاق نار قرب بيت ليد في شمال الضفة

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ سيارة مستوطنين انقلبت بعد تعرّضها لإطلاق نار قرب بيت ليد، المجاورة لطولكرم، في شمال الضفة، ما أدى إلى مقتل مستوطن.

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