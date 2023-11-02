عبداللهيان: نأمل عقد القمة الاسلامية الطارئة قريبًا بالسعودية وهناك خطة لتحقيق وقف موقّت لإطلاق النار بغزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على فكرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لعقد اجتماع لرؤساء الدول الإسلامية".

وأعرب عبد اللهيان، في ختام جولته الإقليمية إلى قطر وتركيا، عن أمله بعقد القمة الإسلامية الطارئة في المستقبل القريب في السعودية، مؤكدًا أنّ "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لبضعة أيام وفي ظل وقف إطلاق النار الموقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضًا تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الاسيرات الفلسطينيات من سجون الكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكر أنّه "في ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضاً تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات من سجون الكيان الصهيوني".

وكشف عبداللهيان، أن "رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قال إننا مستعدون لمواصلة القتال ضد الاحتلال لأشهر ولفترة طويلة، وجهاً لوجه مع الكيان الصهيوني، لكن قضية قتل النساء والأطفال والمدنيين يجب أن يتم فصلها فعلياً عن ساحة المعركة".

وأعرب عن أمله أيضًا أن "نشهد خلال الساعات القادمة تحقيق الجهود للوقف الفوري لجرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وواسع ووقف التهجير القسري لسكان غزة".