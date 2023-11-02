سرايا القدس: استهدفنا الحشود العسكرية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقات صاروخية مركزة

اعلن سرايا القدس، اننا "استهدفنا الحشود العسكرية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقات صاروخية مركزة". وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" عن "استهداف مجموعة من جنود العدو في جحر الديك (شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة) بقذيفة "أر بي جي" مضادة للأفراد"، وفق بلاغ نشرته.

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