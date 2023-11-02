زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أنّ الجيش "مستعد للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال"، مدّعيًا أنّ "مواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله".
ولفت إلى أنّ "العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط ونعمل على تعميقها"، مشيرًا إلى "أننا نخوض قتالًا وجهًا لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرًا من المسلحين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة على من يحاول التقدم بالشمال ونواصل ضرب أهداف لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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