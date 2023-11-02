الجيش الإسرائيلي: مستعدون للرد بقوة على من يحاول التقدم بالشمال ونواصل ضرب أهداف لحزب الله

زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أنّ الجيش "مستعد للرد بقوة على كل من يحاول التقدم باتجاهنا في الشمال"، مدّعيًا أنّ "مواصل ضرب أهداف كثيرة تابعة لحزب الله".

ولفت إلى أنّ "العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط ونعمل على تعميقها"، مشيرًا إلى "أننا نخوض قتالًا وجهًا لوجه في قطاع غزة وقتلنا كثيرًا من المسلحين".