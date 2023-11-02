مستشارة الأزمات في منظمة العفو: تحققنا من استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان

أكّدت مستشارة الأزمات في منظمة العفو الدولية، "أننا تحققنا من استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان"، مشيرة إلى "أننا نطالب بتحقيق دولي في كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وكان قد أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أنّه أوعز إلى "بعثة لبنان لدى الامم المتحدة تقديم شكوى جديدة الى مجلس الامن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الابيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمدًا بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".