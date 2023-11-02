قاووق: عمليات المقاومة في الجنوب ستستمر وتتواصل وتكثر كمًّا ونوعًا

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن" مسؤوليتنا الوطنية والشرعية والإنسانية تلزمنا كمقاومة أن نكمل المعركة ضد العدو الإسرائيلي لاستنزافه وإضعافه وهزيمته، لأن المعركة اليوم هي معركة واحدة، ومصير لبنان والمنطقة يتوقف على نتائج الحرب في غزة".

كلام الشيخ قاووق جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لمنير يوسف عاشور في حسينية بلدة شقرا الجنوبية، حيث أسف الشيح قاووق "لمواقف بعض العرب، الذين لا تهزّهم المذابح والإبادة للشعب الفلسطيني، وإنما يخشون من انتصار غزة".

وأكد أن" كل حاملات الطائرات والأساطيل والمدمرات لم ولن تؤثر على قرار المقاومة في العمليات ضد العدو الإسرائيلي، ووعدنا لشعبنا في فلسطين أن عمليات المقاومة في الجنوب ستستمر وتتواصل وتكثر كمّاً ونوعاً، ولن نبدل تبديلا".

وجدد تأكيده أن "معادلة المقاومة في حماية المدنيين راسخة وثابتة، والمقاومة لا تتردد ولا تتأخر في الرد على أي عدوان إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان".

وأشار إلى أن "غزة تذبح كل يوم بقرار أميركي وضوء أخضر غربي وتواطؤ عرب التطبيع"، لافتاً إلى أن "موقف تشيلي وبوليفيا وكولومبيا من أحداث غزة هو موقف مشرّف، وهو أشرف ألف مرة من عروبة التطبيع المخزية، التي لا تشرفنا ونتبرأ منها".

وذكر قاووق أنّ أميركا تثبت كل يوم أنها الشيطان الأكبر، وأنها المسؤولة الأول والأخير عن مذابح غزة، ومن الطبيعي أن تتحمّل تبعات موقفها العدائي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن تدفع أثمان تدخلها لصالح العدو الإسرائيلي، وهذا ما بدأ يظهر في العراق وسوريا، ويمكن أن يكون في كل المنطقة".