ابي رميا ناقش مع الحلبي الوضع التربوي والسنة الدراسية وجاهزية الوزارة

ناقش النائب سيمون ابي رميا مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الوضع التربوي والسنة الدراسية واطلع منه على خطة الطوارئ وجاهزية الوزارة، تحسبا لأي عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان. كما تناول اللقاء ملف الجامعة اللبنانية وملفات تربوية خاصة بقضاء جبيل لا سيما موضوع اقفال ثانوية حصارات.
وشرح ابي رميا دور وأهمية هذه الثانوية على الصعيد التربوي خاصة لأهالي البلدة ومحيطها. واطلّع الحلبي من ابي رميا على "أوضاع ثانوية حصارات وتم التأكيد على متابعة الموضوع والقيام بالجهد المطلوب مع مدير عام التعليم الثانوي لعدم اقفال الثانوية".
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