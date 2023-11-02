"النشرة": تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام كا" دون طيار فوق قرى العرقوب

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن ان "في هذه الاثناء يسجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع ام كا دون طيار فوق قرى العرقوب المحررة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في منطقة حاصبيا".

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