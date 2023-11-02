شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعتقل 37 شخصاً للتورط في جرائم دولية منظمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

قالت تركيا الخميس، إنها ألقت القبض على هاكان أيك و36 آخرين متورطين في «منظمة دولية للجريمة المنظمة المسلحة»، من بينهم مطلوبون من السلطات الأسترالية والأمريكية والنيوزيلندية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة التواصل الاجتماعي إكس: إن عمليات الاعتقال تمت في إسطنبول وإن المنظمة الإجرامية مشتبه في تورطها في الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال.

وكانت قوات الأمن التركية ألقت القبض، بداية الشهر الماضي، على 90 مشتبهاً بالانتماء إلى «حزب العمال الكردستاني»، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.

وأطلقت وزارة الداخلية، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة بمشاركة 13 ألفاً و440 شرطياً، شملت مداهمات متزامنة في 18 ولاية في أنحاء البلاد ضد خلايا وعناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً إرهابياً.