شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية والدفاع في بريطانيا واليابان يجتمعون بطوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو- رويترز

قالت وزارة الخارجية اليابانية الخميس، إن بريطانيا واليابان تعتزمان إجراء محادثات بين وزيري خارجية ووزيري دفاع البلدين في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو.

وأضافت الوزارة أن القضايا التي ستجري مناقشتها ستشمل تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية والقضايا الإقليمية.

وفي مايو 2022 وقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع نظيره الياباني في لندن اتفاقية دفاعية من شأنها تسريع التعاون الدفاعي والأمني بين اليابان وبريطانيا، والسماح بنشر قوات كل منهما في كلا البلدين.

كما تسمح الاتفاقية لقواتهما بالتخطيط وتنفيذ التدريبات العسكرية على نطاق أوسع وأكثر تعقيداً وعمليات الانتشار.

وتعد اتفاقية الوصول المتبادل هذه الأولى من نوعها لليابان مع دولة أوروبية، والأولى لبريطانيا منذ أكثر من 100 عام.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية بالغة لكلا البلدين، وتعزز التزام بريطانيا بأمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتؤكد جهود البلدين المشتركة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتسريع التعاون الدفاعي.

وتم الاتفاق على هذه الاتفاقية من حيث المبدأ بعد شهر من تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة.