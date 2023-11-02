شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورخام - أ ف ب

غادر أكثر من 165 ألف أفغاني باكستان للعودة إلى بلادهم في تشرين الأول/أكتوبر بعد انتهاء المهلة التي حددتها لهم الحكومة الباكستانية للمغادرة طوعاً قبل ترحيلهم، وفق ما أفادت مصادر رسمية على الحدود الخميس.

وتوافد معظمهم إلى الحدود في الأيام الأخيرة، مع منح باكستان الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها والذين يقدر عددهم بنحو 1,7 مليون، حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر للمغادرة.

وأمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على أراضيها والذين تقدر عددهم بـ1,7 مليون شخص، حتى الأربعاء للمغادرة طوعاً تحت طائلة ترحيلهم.

وانضم آلاف الأشخاص الراغبين في تجنب الترحيل الأربعاء إلى طابور السيارات الطويل في تورخام، المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين. وعبر 29 ألف مهاجر الحدود الثلاثاء عبر نقاط عبور مختلفة.

وقالت وزارة الداخلية الباكستانية في بيان: «اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت عملية توقيف الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية وترحليهم، ومع ذلك، سنستمر في تشجيع العودة الطوعية أيضاً».

وأضاف أن أكثر من 140 ألف شخص غادروا باكستان منذ إعلان هذه الخطة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وتقول إسلام آباد إنها تستهدف جميع المهاجرين غير القانونيين وليس الأفغان فحسب، لكن في الواقع، غالبيتهم العظمى هم من الأفغان.