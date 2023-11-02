شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إسرائيل «دولة احتلال» ولا حق لها في الدفاع عن نفسها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعوة موسكو إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها «دولة احتلال».

وأشار المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، الأربعاء، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضاً مطلقاً للقيام بعملية برية في غزة.

وقال: «في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبداً».

وتابع نيبينزيا: «ندعو إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين»، وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف: «عاجلاً أم آجلاً، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت، وإسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال».

كانت وزارة الخارجية الروسية دعت الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية. وذكر التلفزيون الفلسطيني، أمس، أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 8805 قتلى، وقالت الوزارة إن أكثر من 24 ألف شخص أصيبوا جراء الحرب في غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.