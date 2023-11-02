انت الان تتابع خبر الجولة الـ3 من دوري نجوم العراق اليوم.. الجوية لبلوغ الصدارة ومهمة صعبة للزوراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في المباراة الأولى يستند الصقور إلى الحافز المعنوي الكبير وإمكانات لاعبيه لتحقيق الفوز الثالث تواليا بعد أن نجح في اجتياز زاخو ونفط الوسط جامعا 6 نقاط.

وتعد مباراة اليوم البروفة المحلية الأخيرة للأزرق قبل مواجهة الاتحاد السعودي الاثنين المقبل لحساب الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية، وتمثل هذه المباراة اهمية كبيرة لممثل كرتنا الطامح إلى الارتقاء لمرتبة أفضل في المجموعة التي تضم أيضا اولماليك اجمك الاوزبكي وسباهان أصفهان الايراني.



بدوره يسعى الفريق الشمالي للعودة إلى الديار بنقطة ثمينة تعزز من موقفه في سلم الترتيب وتكون حافزا له من اجل التقدم في المسابقة.

وخسر نوروز في آخر اختبار جمعه أمام دهوك، ولذلك فانه يأمل التعويض بمواجهة الجوية.

وفي لقاء ثان يبحث الزوراء عن فوزه الأول بعد التعثر بالجولتين السابقتين أمام نوروز بالخسارة، بينما تعادل مع نفط ميسان، وبالتالي فان ملاقاة نادي القاسم ستكون بمثابة طوق نجاة للاعبي النوارس للخروج من الضغوطات وتفادي غضب جماهيرهم.

وعلى الجانب الآخر يقدم الفريق البابلي أفضل العروض الكروية، إذ وصل إلى الفوز الثاني تواليا، وهو يرنو لمضاعفة أحزان البيت الزورائي، معولا على الكتيبة الشبابية الواعدة التي يقودها المدرب جاسب سلطان.