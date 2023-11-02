انت الان تتابع خبر مصر تتأهب لاستقبال 7000 أجنبي من غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وللمرة الأولى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، أجلي 76 جريحا فلسطينيا و335 مواطنا من الأجانب ومزدوجي الجنسية الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مسؤول مصري.وتنتظر عشرات سيارات الإسعاف المصرية لاستقبال مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى جانب استقبال الدفعة الثانية من الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما ذكر مراسل "الحرة".

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر في غزة، أن السلطات المصرية أبلغتهم بفتح المعبر، الخميس، لعبور دفعة جديدة من الأجانب، ونشرت كشفا بأسماء وجوزات مرور نحو 600 شخص ينتظر إنهاء اجراءاتهم للعبور إلى مصر تمهيدا لنقلهم إلى دولهم.

والأربعاء، عبر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب، من بين قائمة مبدئية ضمت 500 أجنبي، والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة إلى مصر بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس.

ومن بين من جرى إجلاؤهم حاملو جوازات سفر من كل من أستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن وبريطانيا والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مصدر دبلوماسي إن نحو 7500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيغادرون القطاع على مدى أسبوعين تقريبا.

