شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدة دول أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الآلاف في وقفات ومظاهرات خرجت في عدة مدن أوروبية، تنديدًا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، وأكثر من 20 ألف جريح.

ونظمت الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورج مسيرة حاشدة باتجاه السفارة الأمريكية في بروكسل؛ رفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر، وتنديدًا بالموقف الأمريكي المشارك في العدوان.

وطالب المتظاهرون بوقف مجازر الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم.

وقفة إضاءة الشموع بالسويد

كما نظمت الجالية الفلسطينية في السويد وقفة إضاءة الشموع في حرم جامعة تشالمش بمدينة يوتبوري، وعدد من الجامعات السويدية، وزعوا خلالها ملصقات ومنشورات باللغتين السويدية والانجليزية، توضح ما يواجهه الشعب الفلسطيني من إرهاب منظم وجرائم حرب لدولة الاحتلال.

وطالب المشاركون، بإلغاء كل أشكال التعاون مع الجامعات ومعاهد الأبحاث التي لها تواصل مع الصناعة العسكرية للاحتلال، وحثوا المسؤولين على التحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للسكان المدنيين.

انتهاك خطير للقانون الدولي

وشهدت العاصمة الايطالية روما، مسيرة تنديد بالمذابح الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأكد المشاركون أن هذه المجازر المتواصلة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولقيم الإنسانية، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.