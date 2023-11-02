مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: أوضاع إنسانية كارثية في غزة.. والاحتياجات الإغاثية تقدر بـ 13 ألف شاحنة للقطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور “محمد الدويك”، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة تقدر بـ 13 ألف شاحنة للقطاع.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا بسبب استمرار القصف العنيف الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة وشجعت إسرائيل على ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد أزمة هي الأشد في تاريخه بسبب نفاد المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين.