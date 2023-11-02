محلل سياسي: دعوات أمريكية خجولة إلى حماية المدنيين في غزة وإدخال المساعدات دون التطرق لوقف إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “وليد عباس”، أن دعوات الولايات المتحدة الأمريكية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات هي في الحقيقة دعوات خجولة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا بسبب استمرار القصف العنيف الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأزمة وشجعت إسرائيل على ارتكاب المجازر وجرائم الحرب في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة يشهد أزمة هي الأشد في تاريخه بسبب نفاد المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى والمصابين.