مقتل إسرائيلي بإطلاق نار في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته بعد تعرض مركبته لإطلاق نار في الضفة الغربية.

وذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن إسرائيليا توفي في إطلاق نار في الضفة الغربية متأثرا بإصابته بعد تعرض مركبته لإطلاق نار ما أدى إلى انقلابها وإصابة السائق على نحو خطير، صباح اليوم ، قرب مفرق بيت ليد.

وقال الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" إنه "ورد بلاغ عن حادث في منطقة اليركون، حيث تعرضت مركبة لإطلاق نار ما أدى إلى انقلابها قرب مفترق بيت ليد، وأبلغ المسعفون عن وجود رجل يبلغ من العمر 35 عامًا في حالة حرجة".