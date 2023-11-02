شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد التعاونى الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة وفدًا من الاتحاد التعاونى الزراعى، برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد.

وكان فى استقبال الوفد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، مرحباً بوفد الاتحاد على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، إن القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسع أعوام الماضية، في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصر، وكان للمرشح موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وفرت فرص عمل وساهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين لتطوير أراضيهم، مشيدًا بدور الاتحاد الذي يهتم بتعزيز التعاون والتضامن بين المزارعين والمجتمعات الريفية، إذ يوفر الدعم الفني والتدريب والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي، فهو نموذج اقتصادي واجتماعي مبتكر للتعاون، مشيراً إلى أهمية مشروع حياة كريمة في تطوير الريف المصري، والإنجاز التاريخي بإعلام مصر خالية من فيروس سي التي خدمت الفلاحيين والمزارعين بشكل كبير.

ومن جانبه، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعى، أنه يضم في مجلس إدارته 121 عضواً وجمعيته العمومية مكونة من 7 آلاف جمعية زراعية تضم 55 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات بخلاف أعضاء الجمعية.

وأشاد الوفد بمجهودات القيادة السياسية للنهوض بالزراعة في مصر ودعم الفلاحين بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد، مشيرا إلى أن الفلاح المصري يهتم ويدعم الاستقرار أكثر من أي فئة آخرى في المجتمع، كما أن المرشح الرئاسى حرص على توفير حياة كريمة للمزارعين والفلاحيين، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية القوية في القرى.

ولفت وفد الاتحاد إلى أنهم يقومون بتنظيم مؤتمرات وندوات للفلاحين في كافة المحافظات لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لتنمية الروح الوطنية لدى الفلاحين.