شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تلتقى حزب إرادة جيل.. ودعوات للنهوض بالصناعة والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان ماذا تريد من الرئيس القادم؟ زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقر حزب إرادة جيل والتقى الوفد مع رئيس الحزب النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

وأشاد النائب تيسير مطر بأداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الساحة السياسية وداخل مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أنها حازت احترام وتقدير الشعب المصرى.

وأكد النائب تيسير مطر أنه يعلم أن الحمل ثقيل على الرئيس القادم، مطالبا بالاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق حلم 100 مليار دولار للصادرات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بفاعلية حزب إرادة جيل ومواقفه الداعمة لقضايا الوطن، ودعا الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل أن يسعى الرئيس القادم إلى تحقيق جودة الحياة للمصريين وسعادتهم وبيئة نظيفة ووقف الاقتراض الخارجى وعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب واختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب.

وشهد اللقاء من قيادات الحزب النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل والنائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب ارادة جيل، ورجب حميدة نائب رئيس حزب إرادة جيل.

كما حضر اللقاء ماجد السيد نائب رئيس الحزب واللواء محسن الفحام عضو الهيئة العليا للحزب وأحمد نصار أمين شباب الحزب والدكتور محمد غنيم وحسام الجمل ومحمد رءوف ومحمود حافظ وحسن عدلى ومحمد سليم قيادات الحزب.

وضم وفد التنسيقية النواب أكمل نجاتى ومحمد السباعى ومحمد فريد ومارك مجدى ومحمد سيف وعماد رءوف نيفين اسكندر.