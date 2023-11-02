سقوط 9061 شخصًا منهم 3760 طفلًا إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء إلى 9061 منهم 3760 طفلًا و2326 سيدة والمصابين إلى 32000"، إثر القصف الإسرائيلي على القطاع وذلك بحسب ما أورده في مؤتمر صحفي.
ولفت إلى "أننا نحذّر من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل"، مناشدًا "كل الجهات توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل".
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