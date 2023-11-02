اعلن الجيش الإسرائيلي، "مقتل ضابط كبير في المعارك الدائرة في شمالي قطاع غزة". واوضحت هيئة البث الإسرائيلية، ان "الضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 خلال معارك غزة".

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