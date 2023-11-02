التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وفدا من منظمة "العفو الدولية", وتسلم منه تقريرا يتضمن نتائج تحقيق أجرته المنظمة حول استخدام الجيش الاسرائيلي للقنابل التي تحتوي على دخان الفوسفور الأبيض في قرية الضهيرة في جنوب لبنان. وقد اعتبر التقرير هذا الاستخدام بمثابة جريمة حرب.
والتقرير كان بعنوان: "لبنان: أدلة على استخدام اسرائيل غير القانوني للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان وسط تصاعد القتال عند الحدود".
كانت هذه تفاصيل خبر المكاري تسلم من وفد "العفو الدولية" تقريرا أعدته المنظمة تضمن أدلة على استخدام اسرائيل للفوسفور الابيض في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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