نائب "الوطني الحر" استكمل جولته الجنوبية وتشديد على ضرورة التلاقي أمام التحديات

زار نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الوطنية ربيع عواد الجنوب للمرة الثانية، مستكملا جولة كان قد بدأها على المنطقة، ناقلا بنود وأفكار الجولة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الفاعليات والقيادات.

ومن صيدا عاصمة الجنوب، افتتح عواد جولته من دارة النائب عبد الرحمن البزري، حيث عرض له نتائج جولة رئيس التيار، فأعرب البزري عن "ترحيبه بهذه الجولة التي اعتبرها تحريكًا للمياه الراكدة"، آملا ان "تستتبع بخطوات عملية تؤمّن الإستقرار اللبناني وتحميه، مع التشديد على ضرورة أن تنتج الحلول لبنانيا من دون التأثّر بالخارج وإملاءاته".

وانتقل عواد والوفد المرافق الى مكتب النائب أسامة سعد، فكان شرح مستفيض لبنود مبادرة التيار ومناقشة علمية لكل بند من بنودها، كما تطرق الحديث الى ضرورة الإستراتيجية الدفاعية وأهمية اللامركزية الإدارية والدولة المدنية التي يلتقي عليها كل من التيار الوطني الحر والنائب أسامة سعد.

إلى ذلك، التقى وفد التيار بالجماعة الإسلامية في مكتبهم في صيدا، حيث تم تقييم للوضع الجنوبي عموما والصيداوي خصوصا، مع التشديد على "التلاقي على نقاط بنود طرح التيار الأخير مع التأكيد على ضرورة التلاقي أمام التحديات التي نواجهها".

كما التقى المطران مارون العمار الذي أثنى على جولة الوفد وجولة رئيس التيار السابقة التي شملت مختلف القيادات اللبنانية.

وختاما جال عواد في أحياء صيدا وشوارعها، حيث وقف على هموم أبنائها وهواجسهم، واعدا إياهم أن " هذه الزيارة لن تكون الأخيرة للتعاون بل ستستتبع بزيارات وخطوات عملية في المنطقة".