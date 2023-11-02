مولوي: الحكومة متضامنة مع الجنوب وتفعيل خطة الطوارئ بجميع المحافظات أمر ضروري

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال زيارة له إلى محافظة الجنوب، على أنّه "عبر الوحدة والإيمان نبقى جميعًا بخير"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان والجنوب بلد التضحية والوحدة الوطنية، ونحن نؤكّد على مسؤولية العمل الوطني".

وأشار، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الحكومة متضامنة مع الجنوب"، موضحًا "أننا أطلقنا منصة تتعلق بالمعلومات المخصصة لعمليات النزوح".

ولفت إلى أنّ "تفعيل خطة الطوارئ في جميع المحافظات أمر ضروري لكل حالات الطوارئ، وهدف هذا الموضوع ليس التخويف بل طمأنة الشعب".