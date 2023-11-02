شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال زيارة له إلى محافظة الجنوب، على أنّه "عبر الوحدة والإيمان نبقى جميعًا بخير"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان والجنوب بلد التضحية والوحدة الوطنية، ونحن نؤكّد على مسؤولية العمل الوطني".
وأشار، في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "الحكومة متضامنة مع الجنوب"، موضحًا "أننا أطلقنا منصة تتعلق بالمعلومات المخصصة لعمليات النزوح".
ولفت إلى أنّ "تفعيل خطة الطوارئ في جميع المحافظات أمر ضروري لكل حالات الطوارئ، وهدف هذا الموضوع ليس التخويف بل طمأنة الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي: الحكومة متضامنة مع الجنوب وتفعيل خطة الطوارئ بجميع المحافظات أمر ضروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.