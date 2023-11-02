لقاء بيروتي - حكومي بحث في تشكيل لجنة طوارئ في العاصمة لمواجهة تداعيات الحرب

عقد لقاء "بيروتي - حكومي" موسع في فندق ريفيرا، بدعوة من رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية ورئيس جمعية "امكان" احمد هاشمية، وذلك للبحث في انشاء لجنة طوارئ في بيروت لمواجهة تداعيات اي عدوان اسرائيلي على المناطق اللبنانية وحماية اللبنانيين والعمل على تأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم الى بيروت، وهي لجنة منبثقة من خطة الطوارئ الوطنية التي اقرتها الحكومة واللجان النيابية في مجلس النواب لمواجهة تداعيات الحرب الاسرائيلية على لبنان.

وحضر اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الصحة فراس ابيض، والنائبان نبيل بدر وجهاد بقرادوني.

بدوره، أشار الوزير مولوي إلى أنّ "خطة الطوارئ التي تعدها الحكومة تتضمن محاور عدة تتضافر كل جهود الوزارات فيها لكي نعطي لبلدنا ما يستحقه، كل جمعية وكل سياسي وكل محافظ والنواب الكرام سيكونون يدا واحدة للمساعدة في ما قد يحدث على البلد".

وقال: "نحن في وزارة الداخلية مستمرون، الى جانب الخطة، بالعناية والاهتمام بالوضع الامني. واصدرنا مذكرة خدمة لتكليف كل قطاعات قوى الامن الداخلي لمعالجة كل الاشكالات التي قد تحصل، فضلا عن متابعة تحركات النازحين من المناطق التي تشهد اعمالا عسكرية في حال وقعت، بالإضافة الى تأمين "داتا" عن حاجاتهم لمساعداتهم في معيشتهم والعمل على حماية الممتلكات الخاصة والعامة من السرقات".

واشار الى "ان الدفاع المدني على جهوزية تامة وهو حاليا يقوم بإطفاء الحرائق في بعض مناطق الاشتباكات بالجنوب كما في كل المناطق، واطلقت لهذه الغاية منصة لجمع المعلومات التي تأتينا من الصليب الاحمر وقوى الامن الداخلي التي تعالج هذا الشأن، اضافة الى دور المحافظين والقائمقامين الذين سيكونون موصولين بغرفة الطوارئ في السرايا الحكومي للتنسيق بالمعلومات، للعناية بالمنطقة".

ثم عرض الوزير ياسين لخطة الطواري الوطنية، مؤكدا أنها تستند الى افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية، وقال: "كان على لبنان ان يضع خطة مسبقة انطلاقا من تجربة حرب 2006 لناحية الإغاثة والإيواء".

وأعلن ان "العمل جار على مستوى لجنة إدارة الكوارث التي وضعت خطة تنفيذية بالتعاون مع منظمات دولية لقطاعات الصحة والغذاء والإيواء والأمور اللوجستية".

وكشف عن "عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين، وبدأت العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع . وأشار الى" ان التمويل متوفر الآن بالحد الأدنى، فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها وأعلن أنه "سيتم اليوم اختبار خطة لإغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة واربعين يوما للبدء بالحصول على التمويل".

وتحدث عن "مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حاليا توفير أربعمئة حصة غذائية يوميا واستعدادها لتوفير خمسة وخمسين ألف حصة غذائية اذا استدعت الحاجة".

بدوره، تحدث الوزير الابيض عن خطة وزارة الصحة المتبعة في حال حصل عدوان على المناطق والارشادات والخدمات الصحية المتبعة في هذا المجال. وحدد مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع التي كانت عام 2006 اكثر عرضة للاعتداءات والاعمال العسكرية، وأشار إلى أنّ "الحكومة تقوم بوضع خطة للتنفيذ رغم الظروف الصعبة التي تمر بها لجهة الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وكل محاولاتها المتواصلة بالجهد المتكامل هو موضع واجب وتقدير. والاهم في كل المسألة ان هناك خطة هناك تعاون مع جميع الوزارات وهناك تنسيق ممتاز مع غرفة ادارة الكوارث بالسرايا الحكومية. ان هدف العدوان بضرب المراكز الصحية والاجتماعية ومراكز العبادة هو كسر ارادة والعزيمة، خطتنا هي عملية صمود وتصدي وتحدي للعدوان بتعاوننا جميعا".

واكد اللواء خير أن "هناك خطة وطنية موزعة على كل ادارات الدولة واضحة المعالم ، مستندة الى ما حصل في "حرب 2006"، فضلا عن مراكز الايواء التي تختلف عن المراكز التي بنيت سابقا لان العناصر الموجودة حاليا تختلف عن العناصر السابقة لجهة تداعيات الحرب يجب اخذها بعين الاعتبار. اما بالنسبة لموضوع الصحة فهناك الكثير من الادوية لا نتمكن من تأمينها للمرضى في هذه المرحلة فكيف لنا ان نحصل عليها في مرحلة المعارك او الاعمال العسكرية ، وهذا السؤال برسم المسؤولين. المنظمات الدولية لديها مخزون، فهل برأيكم ستدعم في حال وقع اي عدوان؟".

بدوره، لفت المحافظ عبود إلى أنّ "امكانيات بلدية بيروت معدومة، خصوصا بعد انفجار 4 آب بحيث لم يعد لدينا جرافة لفتح الطريق او ازالة الركام او النفايات ولا حتى سيارات صغيرة او اجهزة اتصال بين عناصر الحرس البلدي. انفجار 4 آب كان صدمة كبيرة لنا، لكن نجحنا في ادارة نواة ذاتية بعد انفجار4 آب وانشأنا غرفة طوارئ للكوارث استحدثناها بالتعاون مع الصليب الاحمر ورئاسة الحكومة وتم تجهيزها بكل المعدات، كذلك تعاونا مع الصليب الاحمر وقدمنا له قطعة ارض لإنشاء مركز تدخل سريع لاستعماله في ايام الحرب، كذلك هناك مستودع لتخزين المواد الاولية الغذائية ليكون لدينا كل المواد الاولية واللوجستية اللازمة. كما ان فوج الاطفاء على جهوزية تامة بكل معداته، حافظنا على الحد الادنى من التقديمات، ونسقنا مع الجيش اللبناني ليكون بيننا مناورة حية وتم وضع كتيب مشترك للتعاون بعد القواعد التي تعلمناها ونسقناها بعد انفجار 4 آب".