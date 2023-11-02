العميد كلود الحايك يشرح عبر "النشرة" أنواع الإتصالات المستخدمة خلال المعارك في غزة

كشف العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني كلود الحايك، المتخصص بالإتصالات والتكنولوجيا، في إتصال مع "النشرة" حول عدم انقطاع الإتصالات والإنترنت في الحرب الدائرة في غزة على الرغم من إعتماد إسرائيل ​سياسة​ تدمير البنى التحتية للإتصالات في غزة، أنّ "هناك نوعين من الإتصالات المستخدمة خلال هذه المعركة.

وقال: "النوع الأول مدنيًا: أي الإنترنت وخطوط الهاتف، وقد دمرّها العدو الإسرائيلي بشكل كامل. وكما بات معلومًا، أن إيلون ماسك أعطى فرصة إعادة إستخدام الإنترنت للسكان والمقاتلين، عبر "ستار لينك"، ولا يُعتمد هذا النوع من الإتصالات كأساس لسير المعركة وتسهيلها".

وأضاف: "النوع الثاني عسكريًا: في الجزء الأول من تحت الأرض، وهنا لا أكشف سرًا هنا أن الإتصالات السلكية هي سيدة الموقف. أما لاسلكيًا، تحت وفوق الأرض، يتمّ عادة، إعتماد الصمت اللاسلكي خلال المعارك، وخصوصًا في الفترة التي تسبقها، وأعني بذلك،أن مقاتلي حماس إعتمدوا الصمت اللاسلكي طيلة الفترة التي سبقت هجماتهم كي لا يتمّ تحديد مواقعهم من قبل العدو".

وأكّد أنّه "يمكن للمقاتلين الفلسطينيين أن يكونوا مزودين بأجهزة خاصة ذات تشفير معيّن خلال تنفيذهم للعمليات، وهي تعمل على موجات محددة وعلى مسافات قريبة، تستطيع تأمين الإتصال، على الرغم من التشويش الإسرائيلي وأن تؤمّن الإتصال بشكل غير مفهوم أو معروف من قبل العدو الإسرائيلي، تمامًا كما كان يفعل حزب الله في حرب تموز 2006، حيث وبإعتراف العدو، إن الإتصال لم ينقطع فيما بينهم والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان قادرًا على الإتصال بأي مقاتل على الأرض وساعة يريد".

وعن نوعية الأجهزة المستعملة، أوضح العميد الركن الحايك "أنني أعتقد أنها أجهزة روسية أو إيرانية، وبتشفير معقد لم يتّم بعد حلّه وكشفه من قبل العدو. وربما يكون جزء من هذه الإتصالات مربوطًا بالأقمار الصناعية الروسية والإيرانية، ويتمّ في توقيت محدد ومتغيّر، بحسب الحالة التكتية وسير المعركة، كونها إذا طال مدة استخدامها تتعرض للكشف وتحديد الموقع".

وعما هو الأهم والأكثر أمانًا لناحية الإتصالات، لفت إلى أنّ "استخدام السعاة (ساعي بريد) الذين يستلمون ويسلمون الرسائل باليد، ويقتضي هنا التوضيح أن هذه الرسائل يمكن أن تكون صورًا أو نصوصًا مكتوبة أو عبارة عن "فلاش" USB STICKS يحتوي على كل المعلومات والصور والفيديو المطلوب تعميمه على الملأ، أو تحتوي على رسائل من مركز لآخر أو من مسؤول لآخر، وطبعًا، قال العميد الركن الحايك، إن هذه الطريقة تعتمد على مصداقية وإخلاص الساعي أو السعاة وعلى أمان المسالك المعتمدة والمحجوبة عن مراقبة العدو".