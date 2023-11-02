بوحبيب حضّ الدول الغربية الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها بتدمير لبنان

حضّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب "الدول الغربية واصدقاء اسرائيل، الضغط عليها لوقف تهديداتها اللفظية بتدمير لبنان وإعتداءاتها العسكرية على الجنوب اللبناني".

وذكر بعد لقاءاته الثنائية مع سفراء كل من هنغاريا، وتشيكيا، والنمسا، والباراغواي، وهي ضمن الدول التي صوتت حكوماتها ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة وإدخال المساعدات، "أننا لا نعلم ما هو تصور الغرب بعد انتهاء الحرب؟ هل يوجد لدى الغرب حل سياسي بعد انتهاء العدوان على غزة لاننا لم نتبلغه".

وأسف بوحبيب "لانقسام أوروبا والعالم حول التصويت ضد هذا القرار، أو لنأي بعض الدول بنفسها وامتناعها عن التصويت".