ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات دبلوماسية: نبذل كل المساعي لوقف التعديات الاسرائيلية على لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات دبلوماسية دولية وعربية في السراي الحكومي، تمحورت حول الاوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.

وبحسب مكتبه الإعلامي، جدد ميقاتي التأكيد خلال اللقاءات "أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان"، داعيًا الأمم المتحدة إلى "القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة".

في هذا السياق، اجتمع ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروتي شيا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة.

واجتمع مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وتم البحث في الأوضاع العامة، حيث أثنت السفيرة ماكولم على خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

واستقبل ميقاتي المبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل، وذلك في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الالماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، حيث أعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع انه تم التطرق لخطة الطوارىء في لبنان، وسبل مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية للبنان في حال تطورت الأوضاع.

وتم البحث أيضا في الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها غزة ، ودعم الفلسطينيين من الناحية الإنسانية.

بدورها اعربت المبعوثة بوتزل عن امتنانها لفرصة التحدث مع ميقاتي عن الأوضاع الحالية الصعبة جدًا في المنطقة.

وأشارت إلى "أننا نحاول القيام بكل ما بوسعنا للاستجابة لمن هم اكثر حاجة في المنطقة. وتكلمنا بالطبع عن الوضع في غزة ليس فقط من خلال تخصيصنا لاموال اضافية، ولكن من خلال الديبلوماسية الإنسانية التي تحاول أن تساعد وتدعم. وعرضنا أيضا لأوضاع النازحين السوريين في لبنان والأمور المتعلقة بهم اضافة الى التطورات السياسية في المنطقة.

واجتمع ميقاتي مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، الذي عبّر "عن حرص تركيا على دعم لبنان في خطة الطوارىء التي اعدها على الصعد الانسانية كافة".