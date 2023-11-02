اغلاق معمل لصناعة "الشيبس" في جزين لعدم إستيفائه الشروط القانونية

قامت دورية من أمن الدولة مكتب جزين بمؤازرة دورية من وزارة الإقتصاد بجولة في منطقة جزين، حيث تم تسطير محاضر ضبط واغلاق معمل لصناعة الشيبس المصنع لعدم إستيفائه الشروط القانونية و الصحية اللازمة، كما جالت الدورية في معاصر الزيتون وأخذت عينات من الزيت المعد للبيع.

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