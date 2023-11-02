برج الغفري في غزة .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف المكاتب الصحفية

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف برج الغفري في غزة الذي يضم عددا من المكاتب الصحفية.

وفي وقت سابق من اليوم، توغل جنود إسرائيليون في منطقة رام الله، وأطلقوا الرصاص في عدة اتجاهات، واستهدفوا منطقة بث لـ«العربية» و«الحدث» على سطح أحد المباني.

من جانبها قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء الماضي، تفاصيل بشأن استشهاد 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة.

وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها مراسلون بلا حدود إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.

فقد قدمت المنظمة دعوى في مايو 2018 بشأن صحفيين فلسطينيين سقطوا ما بين شهيد وجريح خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة.

كما قدمت دعوى أخرى في مايو 2021 بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة حينها.