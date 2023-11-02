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مشاهد حفل الرياض شئ مخزي بينما نحن نقتل وندبح.. معتز عزايزة للسعودية: خبتم وخابت عروبتكم

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الشارقة - اميمة ياسر - علق المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، على حضور نجوم الوطن العربي لموسم الرياض، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب معتز عزايزة على إنستجرام، من خلال خاصية استوري قائلًا: «إن أكثر ما يحزنني هو إننا كشعب مكلوم، نقف دائمًا ونساند عند حصول أي كارثة بأي دولة عربية، وكثيراً حدثونا عن القومية العربية، ودائمًا ما إمتلأت عقولنا بالإنتماء والأخوة بالمداوس، إن المشاهد الخارجة من حفل الرياض بالسعودية، لشيء مخزي بينما نحن هنا نُقتل ونُذبح، ودمنا مستباح بأبشع الطرق، خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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