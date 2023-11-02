شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة شمال القوقاز «مناهض لروسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، إن دعوة إسرائيل لمواطنيها لمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان يوم الأحد أمر «مناهض لروسيا».

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز «أمر مناف للواقع».

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان الأحد، بحثاً عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.

وقالت زاخاروفا إن علاقات روسيا مع إسرائيل «صلبة»، وتتسم العلاقات بين البلدين بالقوة عادة.

وكانت روسيا انتقدت أكثر من مرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأكدت مجدداً دعمها المستمر منذ فترة طويلة لإقامة دولة فلسطينية، كما استضافت وفداً من حركة حماس في موسكو.